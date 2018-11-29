شكرا لقرائتكم التحالف يسلم خفر السواحل اليمنية أسلحة وزوارق لحماية سواحل حضرموت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أنه سلم خفر السواحل اليمنية أسلحة وزوارق لحماية سواحل حضرموت.

وقال التحالف إن سواحل حضرموت تمتد بطول 350 كم ويوجد بها 7 موانئ رئيسية وعشرات المرافئ الصغيرة.

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