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شكرا لقرائتكم إيقاف الطيران الشراعي في القصيم بعد سقوط طائرة فوق متنزهين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - وجه الأمير الدكتور الأمير فيصل بن مشعل بن سعود أمير القصيم، بإيقاف مزاولة نشاط تحليق الطيران الشراعي بالمنطقة في الوقت الراهن.
ويأتي هذا التوجيه من أمير القصيم بعد رصد سقوط طائرة شراعية تحلق على علو منخفض فوق متنزهين.
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