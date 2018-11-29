شكرا لقرائتكم 15 ألف ريال غرامة على مخالفي بيع المعسل والدخان في بيشة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - ضمن أنشطتها الميدانية لمراقبة منافذ بيع التبغ في بيشة، نفذت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ في بيشة جولات رقابية. ورصدت اللجنة خلال الجولات 3 مخالفات بيع معسل أقل ٥٠٠ جرام وبيع روائح معسل وبيع دخان مخفض أصدرت تجاهها غرامات مالية بلغت 15000 ريال.

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