الان تتابع أمير القصيم يوجه بوقف نشاط تحليق الطيران الشراعي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365 وجه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير القصيم، اليوم الخميس، بوقف مزاولة نشاط الطيران الشراعي في المنطقة، في الوقت الراهن. وجاء قرار الأمير فيصل بعد رصد سقوط طائرة شراعية تحلق على علو منخفض فوق متنزهين.

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