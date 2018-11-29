شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الأمر بالمعروف» يترأس اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتطوير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

ترأس الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، الاجتماع الـ٢١ للجنة العليا للتخطيط والتطوير وذلك في قاعة الاجتماعات بمكتبه أخيراً.

وخلال الاجتماع ألقى وكيل التخطيط والتطوير كلمة تحدث خلالها عن منجزات الوكالة وما تلقاه من دعم ولاة الأمر وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وبمتابعة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

بعد ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن منجزات وكالة التخطيط والتطوير، وعرضاً حول تنفيذ حلقات نقاش لتعزيز العمل الميداني.

وفي نهاية الاجتماع أقرت جملة من التوصيات والقرارات.