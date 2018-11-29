شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التعاون الإسلامي تثمن تبرع المملكة بـ50 مليون دولار لوكالة «الأونروا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن تقديرها لمساهمة المملكة العربية أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن تقديرها لمساهمة المملكة العربية السعودية بقيمة 50 مليون دولار لصالح وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، عادة هذا التبرع السخي بأنه يشكل امتداداً للدعم السياسي والمالي المتواصل من المملكة العربية السعودية للشعب الفلسطيني. وأشاد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين، بالدعم المالي الذي تم حشده منذ مطلع العام الحالي ما أسهم في التخفيف من الأزمة المالية التي تواجهها وكالة «الأونروا»، داعياً في الوقت ذاته جميع دول العالم إلى الاستمرار في تحمل مسؤولياتها إزاء قضية اللاجئين الفلسطينيين، وزيادة المساعدات المالية المقدمة لوكالة «الأونروا» بما يسهم في تمكينها من مواصلة خدمة هذه الشريحة الكبيرة من أبناء الشعب الفلسطيني لحين حل قضيتهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.



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