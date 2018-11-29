شكرا لقرائتكم خبر عن منح ميدالية الاستحقاق لـ102 من المواطنين لتبرعهم بالدم 10 مرات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة المناسبة لـ102 مواطن لتبرع كل واحدٍ منهم بدمه (10) مرات.

والمتبرعون هم:

محمد بن صالح مهدي اليامي، الجندي أول/ خالد بن مستور تركي الثبيتي، الوليد بن خالد خلف البادي، محمد بن معتوق علي الجعفري، المقدم طيار ركن / محمد بن فهد محمد الشدي، الرائد/ طارق بن فهد موسى السيف، عبدالله بن فلاح فروان العنزي، الرقيب/ نايف بن إبراهيم علي الحباش، عقيل بن عباس كاظم البريه، بندر بن علي عبدالعزيز السويد، العقيد/ مبارك بن دهمي راشد الدوسري، الجندي أول/ عبدالله بن حسين خلف العنزي، الجندي أول/ صالح بن حيدر محمد المسيعد، بدر بن ناصح شنيف العنزي، وائل بن سعود الدهري العنزي، عبدالعزيز بن محمد عبدالله الخطاف، الرائد/ خالد بن فهد شعيفان الشمري، العريف/ أحمد بن علي مطر العيسى، محمد بن ضيف الله غرم الله الزهراني، صالح بن محمد صالح الغانم، المقدم طيار ركن/ احمد بن محمد ابراهيم الشاجري، تركي بن منصور محمد الناصر، أمجاد عبدالله محمد طحنون، أحمد بن علي صالح الفقيه، عبدالعزيز بن عبدالله عبدالعزيز الخريجي، فواز بن حمد محمد الداود، سامي بن سعيد عواض المالكي، ياسر بن سعد مهدي القحطاني، خالد بن عوض مازن العنزي، عادل بن سلطان علي السلطان، عبدالله بن محمد عبدالعزيز الخثعمي، ناصر بن فايز عبدالرحمن الدوسري، رياض بن عبدالله عبدالرحمن النخيلان، الرقيب/ علي بن حامد سعيد الشمراني، الرقيب أول/ علي بن يحيى علي سفياني، الرقيب أول/ ضيف الله بن عايض ناصر الأحمري، الرقيب/ محمد بن بريدان محمد القحطاني، الوكيل الرقيب/ جلال بن علي مصلح اللحياني، خالد بن علي صالح الغصون، الرائد/ خالد دخيل عبدالعزيز الحميضي، الرقيب/ ريكان بن سالم عامر العساف، وكيل الرقيب/ علي بن محمد نامس الغامدي، العريف/ عايض بن خليفه معيض المطيري، منصور بن مشعل محمد النعيم، الرائد/ عبدالله بن فلاح ماضي السهلي، سعد بن إبراهيم سعد العقار، عبدالله بن سامي مبارك الحويل، العريف/ نايف بن علي محمد هزازي، مشعل بن عوض عبدالله العتيبي، الجندي/ مشعل بن فرحان ظاهر العنزي، الملازم/ خالد بن ابراهيم دخيل المهيدب، النقيب/ ياسر بن عبدالرحمن سليمان السعيد، النقيب طيار/ مهند بن صالح علي الغامدي، العريف/ نواف بن هاجد مشعان المطيري، الرقيب أول/ محمد بن عبدالرحمن عبدالعزيز المجلي، الرقيب أول/ فهيد بن راشد المطيري، عبدالإله بن محمد حسين المحمود، الرقيب/ محمد بن عبيد فريح الحربي، عبدالله بن صالح رجب الزهراني، عبدالرحمن بن سعد يعن الله الفقيه، أحمد بن عبدالله سعيد الغامدي، الرئيس رقباء/ ردعان بن مبارك ردعان الدوسري، حسين بن مسفر أحمد الصحبي، الرقيب أول بحري/ علي بن شريد دخيل المطيري، الرقيب/ فالح بن مفلح فلاح الشهراني، بسام بن محمد حسين أبوزيد، الرقيب أول/ طلال بن عبدالعزيز جود الله الرحيلي، أحمد بن عوض عويض الحربي، محمد بن مهدي عبدالله إبراهيم، فهد بن سعد رافد الأحمدي، حسن بن عباس محمد مناع، عبدالله بن زين العابدين محمد الربيع، عبدالله بن منيف نائف الحربي، محمد بن إبراهيم محمد عسيري، الجندي أول/ أحمد بن سلطان منصور المتوكل، محمد بن حماد ناقل الجهني، عبدالرحمن بن منصور عبدالرحمن منصور، تغريد عبدالمحسن عبدالجبار أبانمي، رضا بن يوسف أحمد اليوسف، علي بن سليمان علي الخراز، الرقيب/ عبدالله بن جابر صالح الشهري، العريف/ علي بن إبراهيم أحمد آل مطري، عباد بن علي محمد الناصر، سلمان بن سفر سعيد آل هاشم، طلال بن ياسر عيضه الثقفي، محمد بن عبدالله عواض المالكي، هيثم بن احمد عبدالمحسن المشعل، الرقيب/ علي بن أحمد حسن حكمي، زائد بن أحمد مفرح عسيري، عماد بن عبدالله عبدالعزيز الرشيد، عصام بن عوض سليمان الحجيلي، ماهر بن حمزة محمد السيد، الرقيب/ محمد بن عيسى راشد المبارك، أحمد بن بادي عبده الكناني، وكيل الرقيب/ محمد بن عمر عبدالله الزهراني، الرقيب بحري/ جمعان بن حسين حسن الزهراني، الرقيب/ محمد بن زائد سرحان الحارثي، المقدم/ ثامر بن عبدالله محمد التميمي، الرائد/ مؤيد بن عبدالرحمن محمد الذيبان، العقيد بحري/ عبدالله بن مضحي مترك العتيبي، فواز بن صقر دايس الدندني، محمد بن أحمد زيدان الشمري.