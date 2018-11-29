شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة «المؤسس» تنظم ملتقى «رؤساء ومشرفات الأقسام العلمية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

يرعى مدير جامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي فعاليات ملتقى «رؤساء ومشرفات الأقسام العلمية» يوم الأحد القادم استعراض أفضل خمس تجارب ناجحة في الاقسام العلمية، وذلك بمركز الملك فيصل للمؤتمرات.

ودعت اللجنة المنظمة إلى المشاركة وتسجيل تجارب الأقسام العلمية النجاحة في جميع كليات الجامعة، من خلال تعبئة النموذج عبر الرابط الإلكتروني (http://bit.ly/2QqSUnr)، تمهيداً لاختيار أفضل التجارب واستعراضها في الملتقى، وذلك لتطوير الأقسام العلمية ودعم وتحفيز الأفكار والمشاريع الجديدة ورفع مستوى الجودة العلمية والعملية وتحقيق الاستدامة فيها.

ويبدأ الملتقى في تمام الساعة الثامنة صباحاً ويشتمل على عدد من الجلسات العلمية وورشة عمل وهي: جلسة تحت عنوان «أهمية دور الأقسام العلمية في تحقيق أهداف الجامعة والإستراتيجية» يقدمها مدير مركز تطوير التعليم الجامعي الدكتور سعد بن بركي المسعودي، وجلسة بعنوان «استعراض أفضل التجارب الناجحة في الأقسام العلمية» يقدمها عدد من رؤساء ومشرفات الأقسام العلمية.

ويقدم وكيل عمادة القبول والتسجيل الدكتور هاني بن سامي برديسي، ورشة عمل تحت عنوان «التحديات والحلول» ويلقي مدير الجامعة كلمة بهذه المناسبة، بعد ذلك يكرم مقدمي أفضل خمس تجارب ناجحة، ويختتم الملتقى بحلقة نقاش مفتوحة مع الإدارة العليا يشارك فيها رؤساء ومشرفات الأقسام العلمية.

وأوضح مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي أن الملتقى يسعى إلى تحقيق أهداف وإستراتيجية الجامعة من خلال تعزيز التعليم والخدمات التعليمية لرفع كفاءة المخرجات التعليمية، وزيادة برامج الدراسات العليا، واستثمار جودة البحث العلمي، وتحسين المشاركة المجتمعية، وتقديم إسهامات مميزة للمجتمع، وتنمية المهارات والقدرات القيادية الأكاديمية والإدارية، وتطوير خدمات تقنية المعلومات، وزيادة استثمار إنجازات الجامعة بتنويع برامج التمويل والشراكات.

من جانبه، أفاد وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني أن الملتقى في تجربته الأولى يرحب بمشاركة رؤساء ومشرفات الأقسام العلمية تجاربهم الناجحة في قيادة أقسامهم العلمية، وذلك بما يخدم أهداف الملتقى، حيث يتم تعبئة تفاصيل التجربة وكيف انعكست على تنمية القسم العلمي وتطوير العملية التعليمية فيه، أو كيف أسهمت التجربة في التميز والإبداع، كذلك كيف سيكون لتعميم تلك التجربة على أقسام علمية أخرى دور في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للجامعة.

وأبان الحياني أن للملتقى عدة أهداف ومنها، مشاركة أفضل طرق تشجيع واحتواء منسوبي القسم العلمي وتطوير إمكاناتهم، وتحفيز التدريس الفعال بين أعضاء هيئة التدريس. كما يهدف إلى تحفيز رؤساء ومشرفات الأقسام العلمية لاقتراح أفضل والحلول للتحديات التي تواجههم لضمان الجودة والاستدامة، وإتاحة قاعدة للتعاون في مشاريع الطلبة وبحوث الدراسات العليا البينية بين مختلف التخصصات، وإنشاء فرق بحثية تدمج علوم مختلفة. كما يهدف الملتقى لإعداد دليل لرؤساء ومشرفات الأقسام تستخدم كمرجع أو لمساعدة المعينين حديثاً.