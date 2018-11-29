شكرا لقرائتكم خبر عن أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل سفيرة بلجيكا لدى المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مكتبه بالإمارة بجدة سفيرة بلجيكا لدى المملكة دومينيك مينور. استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مكتبه بالإمارة بجدة سفيرة بلجيكا لدى المملكة دومينيك مينور. وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية ، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



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