شكرا لقرائتكم خبر عن أمير القصيم يوجه بإيقاف مزاولة نشاط تحليق الطيران الشراعي في المنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

وجه أمير القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، بإيقاف مزاولة نشاط تحليق الطيران الشراعي في المنطقة في الوقت الراهن.

وأوضحت إمارة منطقة القصيم عبر حسابها في «تويتر» اليوم (الخميس) أن ذلك جاء بعد رصد سقوط طائرة شراعية تحلق على علو منخفض فوق متنزهين.