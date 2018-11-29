شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جدة يتسلّم التقرير السنوي لأعمال هيئة الأرصاد وحماية البيئة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تسلّم محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، في مكتبه اليوم (الخميس)، التقرير السنوي لأعمال الهيئة العام للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة مكة المكرمة، والذي قدمه له مدير عام الهيئة بمنطقة مكة المكرمة وليد الحجيلي.

واستمع الأمير مشعل بن ماجد إلى شرح موجز عن محتوى التقرير والمُتضمّن إحصاءات عن الزيارات الميدانية التي نفذتها فرق التفتيش التابعة للهيئة، إضافة إلى حصر مواقع التلوث وتوصيف مفصل عن الوضع البيئي في محافظة جدة.

بدوره، عبر الحجيلي عن شكره وتقديره لمحافظ جدة على اهتمامه المستمر وتوجيهاته الدائمة للحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة والموارد الطبيعية بمحافظة جدة.