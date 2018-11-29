شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز الآليات التنفيذية لأحكام نظام الحماية من الإيذاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أوضحت هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية أبرز الآليات التنفيذية للأحكام الواردة في نظام الحماية من الإيذاء.

ووفقا لحساب الهيئة في «تويتر»، فإن من أبرز الآليات ما يلي:

• التزام كل جهة عامة أو خاصة بإبلاغ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أو الشرطة عن حالات الإيذاء التي تطلع فيها فور العلم بها.

• إنشاء مركز لتلقي البلاغات يقوم باستقبال البلاغات عن حالات الإيذاء.

• التعامل الفوري مع البلاغات من خلال التواصل مع الحالة وتقييم وضع الحالة من حيث الخطورة، وإجراء التقييم الطبي لها إذا لزم الأمر واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والمناسبة للتعامل مع الحالة.

• التأكيد على أقسام الشرطة وغيرها من الجهات الأمنية المختصة الاستجابة الفورية لطلب وحدة الحماية الاجتماعية بدخول أي موقع، وتوفير الحماية الكاملة للمختصين من وحدة الحماية وللحالة.