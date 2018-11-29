شكرا لقرائتكم خبر عن السبهان: كلنا فخر بمملكتنا وقيادتنا.. طريقنا لن يوقفه خونة ومرتزقة وأقزام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أكد وزير الدولة لشؤون الخليج العربية ثامر السبهان أن المواطنين السعوديين فخورون بقيادتهم ودولتهم مهما حاول الكاذبون والدجالون النيل من مملكة القوة والعزة والكرامة، وأنهم سيلحقون بغيرهم وسيكونون عبرة للتاريخ.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قال فيها: «أشهر وسنين من الكذب والدجل والإجرام في محاولتهم للنيل من مملكة القوة والعزة والكرامة وسيلحقون بغيرهم والتاريخ يُدرس للعبر، كلنا فخر بمملكتنا وبقيادتنا سرّ بنا محمد فطريق المجد لن يوقفه خونة ومرتزقة وأقزام».