الأخضر يتقدم 3 مراكز في تصنيف فيفا الشهري

محمد بن مسعود - الدمام - بلجيكا تتصدر عالمياً وتلتها فرنسا ثم البرازيل وكرواتيا

تَقَدّم الأخضر السعودي 3 مراكز في تصنيف الفيفا الشهري؛ ليحتل المرتبة 69 عالمياً والخامسة آسيوياً.

وجاء المنتخب السعودي في المركز الأول في قائمة عرب آسيا تلته سوريا 74 ثم الإمارات ولبنان وعمان في المراكز 79 و81 و83 على التوالي

وتصدّرت بلجيكا التصنيف، وتلتها فرنسا، ثم البرازيل، وكرواتيا، وإنجلترا على التوالي.