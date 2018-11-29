الأخضر يتقدم 3 مراكز في تصنيف فيفا الشهري

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تَقَدّم الأخضر السعودي 3 مراكز في تصنيف الفيفا الشهري؛ ليحتل المرتبة 69 عالمياً والخامسة آسيوياً.
وجاء المنتخب السعودي في المركز الأول في قائمة عرب آسيا تلته سوريا 74 ثم الإمارات ولبنان وعمان في المراكز 79 و81 و83 على التوالي
وتصدّرت بلجيكا التصنيف، وتلتها فرنسا، ثم البرازيل، وكرواتيا، وإنجلترا على التوالي.
الأخضر يتقدم 3 مراكز في تصنيف فيفا الشهريصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-29
تَقَدّم الأخضر السعودي 3 مراكز في تصنيف الفيفا الشهري؛ ليحتل المرتبة 69 عالمياً والخامسة آسيوياً.
وجاء المنتخب السعودي في المركز الأول في قائمة عرب آسيا تلته سوريا 74 ثم الإمارات ولبنان وعمان في المراكز 79 و81 و83 على التوالي
وتصدّرت بلجيكا التصنيف، وتلتها فرنسا، ثم البرازيل، وكرواتيا، وإنجلترا على التوالي.
29 نوفمبر 2018 - 21 ربيع الأول 1440
02:04 PM
بلجيكا تتصدر عالمياً وتلتها فرنسا ثم البرازيل وكرواتيا
تَقَدّم الأخضر السعودي 3 مراكز في تصنيف الفيفا الشهري؛ ليحتل المرتبة 69 عالمياً والخامسة آسيوياً.
وجاء المنتخب السعودي في المركز الأول في قائمة عرب آسيا تلته سوريا 74 ثم الإمارات ولبنان وعمان في المراكز 79 و81 و83 على التوالي
وتصدّرت بلجيكا التصنيف، وتلتها فرنسا، ثم البرازيل، وكرواتيا، وإنجلترا على التوالي.
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المصدر : الخليج 365
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