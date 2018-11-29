السعودية اليوم / أمير القصيم يوجه بتشكيل لجنة لسرعة متابعة الأداء في طريق الملك عبدالله ببريدة

بريدة 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق29 نوفمبر 2018 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس المنطقة, أن موافقة المقام السامي الكريم بإعادة تكاليف استكمال مشروع طريق الملك عبدالله بمدينة بريدة يعكس حرص قيادة هذه البلاد على مواصلة التنمية ودعم مشاريع الخير والنماء لخدمة ابناء هذا الوطن.وقال سمو أمير منطقة القصيم: تشمل موافقة المقام السامي على إعادة تكاليف استكمال تقاطعي طريق علي بن أبي طالب، وطريق الملك فيصل، التي تأتي ضمن استكمال مشروع طريق الملك عبدالله بمدينة بريدة الذي تم إنشاءه بتكلفة إجمالية قدرها 3 مليارات ريال.هذا وقد وجه سموه, أمين المنطقة بسرعة تشكيل فريق عمل يعقد اجتماعاته بشكل أسبوعي لمتابعة الأداء والتنفيذ وخطوات إنجاز المشروع أولاً بأول والرفع بتقرير لما تم إنجازه في مشروع طريق الملك عبدالله, مشدداً على أهمية تطبيق الأنظمة في حال تعثر المقاول المنفذ وعدم التهاون في ذلك, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود, وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والنماء الدائم.// انتهى //14:03ت م0096