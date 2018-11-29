السعودية اليوم / تعليم الأحساء ينفذ ورش عمل تدريبية ضمن جائزة التعليم للتميز

عام / تعليم الأحساء ينفذ ورش عمل تدريبية ضمن جائزة التعليم للتميز
الأحساء 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق29 نوفمبر 2018 م واس
نفذ تعليم الأحساء ممثلاً في مركز التميز اليوم، ورش عمل تدريبية لتأهيل منسوبي تعليم الأحساء في خوض منافسة جائزة التعليم للتميز في دورتها العاشرة للعام الدراسي ١٤٣٩ / ١٤٤٠هـ بعنوان "الطريق إلى التميز" وذلك بمقر المركز في الهفوف.
وتستهدف جائزة التعليم للتميز التي أطلقتها وزارة التعليم فئة المشرف التربوي، وفئة المعلم، وفئة الموظف المتميز، وفئة الخدمات التعليمية، وفئة قائد المدرسة، إضافة إلى فئة الطالب.
وتهدف الجائزة إلى تحفيز الميدان التعليمي والإداري نحو الأداء المتميز، وتشجيع الممارسات المتميزة والتفوق العلمي وتكريم المبدعين والمتميزين علمياً وتربوياً وإدارياً، ونشر ثقافة التميز والعمل للإتقان.
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14:00ت م
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