السعودية اليوم / اختتام برامج الموهوبات بتعليم عسير

عام / اختتام برامج الموهوبات بتعليم عسير
أبهـا 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واس
اختتمت إدارة الموهوبات بالإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير مؤخراً، البرامج المسائية "منظومة الاختراع، الذكاء الاصطناعي، فريق الروبوت المبدع"، التي أقيمت على مسرح مدارس أبها الأهلية.
وبلغ عدد المستفيدات من البرامج قرابة 90 طالبة من الطالبات اللاتي اجتزن مقياس موهبة وإبداع لجميع المراحل الدراسية، وذلك في خطوة تهدف إلى إكساب الطالبات المهارات الأساسية للاختراع، والتعريف بضوابط براءة الاختراع وتمكين الطالبات من استخدام التكنولوجيا الرقمية في التعلم, إضافة إلى تنمية قدراتهم وصولاً إلى أفضل النتائج وإعدادهن لسوق العمل وفق رؤية المملكة 2030.
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