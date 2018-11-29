عام / منظمة التعاون الإسلامي تثمن تبرع المملكة بـ 50 مليون دولار لصالح وكالة "الأونروا"

جدة 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واس

أعربت منظمة التعاون الاسلامي عن تقديرها لمساهمة المملكة العربية

وأشاد معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين، بالدعم المالي الذي تم حشده منذ مطلع العام الجاري ما أسهم في التخفيف من الأزمة المالية التي تواجهها وكالة "الاونروا"، داعياً في الوقت ذاته جميع دول العالم إلى الاستمرار في تحمل مسؤولياتها إزاء قضية اللاجئين الفلسطينيين، وزيادة المساعدات المالية المقدمة لوكالة "الأونروا" بما يسهم في تمكينها من مواصلة خدمة هذه الشريحة الكبيرة من أبناء الشعب الفلسطيني لحين حل قضيتهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

// انتهى //

13:52ت م

0089



جدة 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسأعربت منظمة التعاون الاسلامي عن تقديرها لمساهمة المملكة العربية السعودية بقيمة 50 مليون دولار لصالح وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، عادة هذا التبرع السخي بأنه يشكل امتداداً للدعم السياسي والمالي المتواصل من المملكة العربية السعودية للشعب الفلسطيني.وأشاد معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين، بالدعم المالي الذي تم حشده منذ مطلع العام الجاري ما أسهم في التخفيف من الأزمة المالية التي تواجهها وكالة "الاونروا"، داعياً في الوقت ذاته جميع دول العالم إلى الاستمرار في تحمل مسؤولياتها إزاء قضية اللاجئين الفلسطينيين، وزيادة المساعدات المالية المقدمة لوكالة "الأونروا" بما يسهم في تمكينها من مواصلة خدمة هذه الشريحة الكبيرة من أبناء الشعب الفلسطيني لحين حل قضيتهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.// انتهى //13:52ت م0089

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية اليوم / منظمة التعاون الإسلامي تثمن تبرع المملكة بـ 50 مليون دولار لصالح وكالة "الأونروا" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .