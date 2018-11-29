السعودية اليوم / تعليم عسير يستضيف لقاء مكاتب التعليم بالمملكة

أبهـا 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق29 نوفمبر 2018 م واستستضيف الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ممثلة في إدارة الإشراف التربوي الأحد المقبل, لقاء مديري ومديرات مكاتب التعليم "بنين ـ بنات " على مستوى إدارات التعليم, تحت شعار "دور قيادات مكاتب التعليم في تطوير عمليتي التعليم والتعلم"، وذلك في فندق قصر أبها.وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة عسير جلوي آل كركمان أن اللقاء الذي سيستمر ثلاثة أيام، بحضور وكيل وزارة التعليم للأداء التعليمي الدكتور عيد الحيسوني, سيناقش العديد من المحاور حول تطوير عمليتي التعليم والتعلم، ودور مكاتب التعليم في المملكة في ذلك، لافتا إلى أن الملتقى سيتضمن 8 جلسات تناقش الخطط القصيرة المدى لرفع مستوى التحصيل الدراسي "جهود واعدة"، ودور هيئة تقويم التعليم في دعم تقويم عمليات التعليم والتعلم، إضافة إلى مناقشة إدارة الأداء في مكاتب التعليم، ومبادرة برنامج نظام إدارة الأداء والإنتاجية، إلى جانب استعراض مبادرتي برنامج "داعم" وبرنامج "رفق", ومنظومة قيادة الأداء، ودور مكاتب التعليم في تحسين التحصيل الدراسي للطلاب، والشراكة المجتمعية في دعم مكاتب التعليم، ودور مكاتب التعليم في دعم وتفعيل مشروعات التحول نحو التعلم الرقمي، إضافة إلى مناقشة إدارة عمليات التعليم والتعلم في مكاتب التعليم, ومبادرة برنامج "حصل"، وتصوّر مقترح لدور مكاتب التعليم في تحقيق رؤية المملكة 2030 وفق معايير الجودة، والتدخل السريع والفاعل لتحسين النتائج.// انتهى //13:49ت م0087