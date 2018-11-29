السعودية | قرقاش : السعودية أساس لأي بناء عربي وخليجي سويّ ففي أمنها ونجاحها وازدهارها ضمان لنا جميعا

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن قرقاش : السعودية أساس لأي بناء عربي وخليجي سويّ ففي أمنها ونجاحها وازدهارها ضمان لنا جميعا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - متابعات

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن مقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأخير الذي ذكّر فيه بأهمية السعودية في قضايا المنطقة، يجب أن يدفع القطريين ليسألوا قيادتهم حول حكمة تسخير الإعلام القطري للهجوم على السعودية، وضياع فرصة على الدوحة لحل أزمتها، معتبراً أن ذلك يكشف عن “غياب الحكمة وضياع البوصلة”.

وفي سلسلة تغريدات على حسابه في موقع “تويتر” مساء أمس الأربعاء كتب قرقاش: “مقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في الوول ستريت جورنال والذي يعبر فيه عن دعم واشنطن الاستراتيجي للسعودية في غاية الأهمية، ينتقد بومبيو المعايير المزدوجة والاستهداف السياسي للرياض ويؤكد على أهمية السعودية في قضايا المنطقة، الموقف الأميركي واضح وإيجابي”.

وأضاف: “وكما أن الموقف الأميركي واضح في دعمه لاستقرار السعودية ورفضه لاستهدافها، فإن الموقف العربي والخليجي أوضح، فالسعودية الشقيقة أساس لأي بناء عربي وخليجي سويّ، وفي أمنها ونجاحها وازدهارها ضمان لنا جميعا في منطقة ما زالت تعاني من الصدمات والأزمات”.

وتابع: “ولعلها فرصة سانحة يسأل فيها المواطن القطري قيادته حول حكمة تسخير الإعلام القطري للهجوم المغرض على السعودية الشقيقة، وعن المصلحة القطرية في ذلك، بل وحول ضياع فرصة على الدوحة تسهل أزمتها، إنه غياب الحكمة وضياع البوصلة”.