شكرا لقرائتكم خبر عن الشلعان: الكشافة تحظى باهتمام القيادة والان نبدء بالتفاصيل

أشار مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان ، إلى ما يحظى به النشاط الكشفي بوزارة التعليم من اهتمام عال وتتجلى معالمه من خلال الوقوف على الرصيد الكبير للإنجازات التي تسجلها إسهامات النشاط الكشفي والكشافة في مختلف الأصعدة والميادين، لافتاً إلى أن وصفهم برسل السلام لم يأت إلا من خلال القيم الفاضلة التي يتمثلون بها والمثابرة والتضحية والإقدام والعمل الجماعي التي حث عليها ديننا الحنيف.

ونوه الدكتور الشلعان بما تحظى به الكشافة من اهتمام من قبل القيادة الرشيدة - رعاها الله - الأمر الذي كان له الأثر البارز في نجاح مناشطها المتعددة وفي مقدمتها خدمة حجاج بيت الله الحرام.

جاء ذلك خلال تكريم الادارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية أمس، الكشافة والقادة المشاركين بمنافسات رسل السلام للتميز الكشفي لمرحلة الكشاف المتقدم، التي استضافة فعالياتها إدارة تعليم الشرقية ممثلة في إدارة نشاط الطلاب واستمرت أسبوع، بمشاركة 200 كشافاً وقائداً من مختلف مناطق ومحافظات المملكة، بحضور مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، ومشرف عام النشاط الكشفي بالوزارة نوح الغانمي، ومدير نشاط الطلاب بتعليم الشرقية حاتم الغامدي، ورئيس قسم النشاط الكشفي بتعليم المنطقة فهد الدعجاني، وعدد من القادة الكشفيين، وذلك على مسرح قاعة الأمير محمد بن فهد بمبنى تعليم المنطقة الرئيسي في الدمام.

يذكر أن الحفل شهد عدة فقرات فلكلورية من تراث المنطقة الشرقية، واختتمت بإعلان نتائج ترتيب الفرق الكشفية الفائزة وتكريمهم.