شكرا لقرائتكم طقس مكة المكرمة .. أمطار وبرد مع أتربة لمدة 5 ساعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة المثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى جريان السيول في مكة المكرمة، وذلك من الساعة الواحدة ظهر اليوم الخميس وحتى الـ6 مساء اليوم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم نشاطًا في الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق شمال غرب وغرب المملكة تشمل الأجزاء الساحلية منها، إضافة إلى هطول أمطار رعدية على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة) تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

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