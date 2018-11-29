شكرا لقرائتكم متحدث العقاري: التصريح المنسوب لي عارٍ من الصحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد مدير إدارة العلاقات العامة والمتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية، حمود العصيمي، أن التصريح المنسوب على لسانه بجريدة “اليوم” في عدد يوم أمس الأربعاء بخصوص القضية المنظورة بالمحكمة عارٍ من الصحة.

جدير بالذكر أن التصريح المذكر جاء فيه: “بين مدير صندوق التنمية العقارية حمود العصيمي لـ”اليوم” أن جلسة المحكمة التي تفصل في شكوى المتضررين من تحويل صندوق التنمية العقارية لهم إلى البنوك التجارية للحصول على القروض لبناء مساكنهم، تم تأجيلها لتعقد في فبراير من العام القادم 2019.. وأعرب عن الأمل في أن تسفر الجلسة القادمة عن نتائج إيجابية تجاه المتضررين”.

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