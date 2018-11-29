الان تتابع بالصور.. إزالة 3 مبان و8 أحواش تتعدى على مخطط الفيحاء والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات أزالت بلدية العمرة الفرعية، التابعة لمنطقة مكة المكرمة، بالتعاون مع إدارة الضبط الإداري، تعديات واسعة على مخطط الفيحاء. وتمثلت التعديات في 3 مبان شعبية، و8 أحواس بمساحات شاسعة تم إزالتها كلية.

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