الان تتابع وظائف أكاديمية للجنسين بجامعة الملك سعود والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
أعلنت جامعة الملك سعود عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية (للرجال والنساء) بمرتبة (أستاذ مساعد, أستاذ مشارك أستاذ) لشغلها بكوادر سعودية مؤهلة للعمل بعدة جهات داخل الجامعة، ويبدأ التقديم عليها يوم الأحد المقبل لمدة خمسة أيام.
وأهابت الجامعة بجميع الراغبين والراغبات في التقديم على الوظائف المذكورة آنفًا، الاطلاع على الشروط المعلنة على الموقع الإلكتروني لعمادة الموارد البشرية بالجامعة http://dfpa.ksu.edu.sa/ .
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