شكرا لقرائتكم خبر عن القصاص من مواطن قتل آخر بالرصاص في خميس مشيط والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبها)

أصدرت وزارة الداخلية اليوم (الخميس) بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في خميس مشيط بمنطقة عسير، بحق قبلان بن ظافر بن عظيمان القحطاني (سعودي الجنسية) لإقدامه على قتل محمد بن مبارك بن محمد الحبابي (سعودي الجنسية)، وذلك بإطلاق النار عليه ما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صكٌ يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر صدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني اليوم بمحافظة خميس مشيط في منطقة عسير.