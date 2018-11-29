شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام أولمبياد الرياضيات وتكريم الفائزين في جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

تحت رعاية مدير عام تعليم جدة عبدالله الثقفي، وبحضور عدد من قناصل الدول المشاركة ورؤساء الوفود وقيادات تعليمية وتربوية، اختتم اليوم (الخميس) حفل أولمبياد الرياضيات العربي الأول وتم إعلان أسماء الطلاب الفائزين وتكريمهم.

وحقق الطالب أسعد حامد عبدالرؤوف المركز الأول وحصل على الميدالية الذهبية في أولمبياد الرياضيات العربي الأول، فيما حصل الطالب عمر محمد عمر حبيب الله على الميدالية الفضية، ونالت الطالبة ثناء خالد الحيدري الميدالية البرونزية.