شكرا لقرائتكم خبر عن العيسى يرأس الاجتماع الـ19 لمجلس إدارة جمعية الكشافة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) ترأس وزير التعليم رئيس جمعية الكشافة العربية ترأس وزير التعليم رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور أحمد بن محمد العيسى أمس (الأربعاء)، الاجتماع الـ19 لمجلس إدارة الجمعية بمكتبه في الوزارة بالرياض. وأوضح الأمين العام للجمعية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهيد أن الاجتماع استعرض العديد من النقاط المدرجة على جدول الأعمال، واُتُّخِذَت بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة، ومن أهمها اعتماد مجموعة من الأدلة والإجراءات لمفوضيات المراحل وتنمية القيادات وتنمية العضوية والشؤون الإدارية، واستعرض المجلس منجزات الجمعية للعام 1439، كما استعرض المشاركة في الجامبوري العالمي الـ24 في أمريكا، وتم عرض تقرير عن أداة التقييم العالمي (GAST).



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