السعودية | آل الشيخ: الإخوان لا يتورعون عن فعل شيء محرم أو مستهجن

شكرا لقرائتكم آل الشيخ: الإخوان لا يتورعون عن فعل شيء محرم أو مستهجن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، إن جماعة الإخوان المسلمون ورموزها، لا يتورعون عن فعل أي شيء مهما كان محرماً، أو مستهجناً لإيذاء أي شخص.

وقال آل الشيخ في تغريدة على حسابه في "تويتر" إن "ذلك يكشف ما ينطوون عليه (الإخوان) من شر على البلاد والعباد"، واصفاً إياهم بـ"الصل الأسود".

واختتم تغريدته قائلاً: "اللهم إني أستودعك نفسي وعرضي ومالي".