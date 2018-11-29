شكرا لقرائتكم آل الشيخ: الإخوان لا يتورعون عن فعل شيء محرم أو مستهجن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، إن جماعة الإخوان المسلمون ورموزها، لا يتورعون عن فعل أي شيء مهما كان محرماً، أو مستهجناً لإيذاء أي شخص.
وقال آل الشيخ في تغريدة على حسابه في "تويتر" إن "ذلك يكشف ما ينطوون عليه (الإخوان) من شر على البلاد والعباد"، واصفاً إياهم بـ"الصل الأسود".
واختتم تغريدته قائلاً: "اللهم إني أستودعك نفسي وعرضي ومالي".
شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية | آل الشيخ: الإخوان لا يتورعون عن فعل شيء محرم أو مستهجن على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة العربية نت وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي العربية نت ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .