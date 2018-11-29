السعودية اليوم / بلدي المدينة المنورة يستعرض التجارب والمبادرات في جلسة عمل



المدينة المنورة 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واس

عقد المجلس البلدي لأمانة المدينة المنورة أمس، جلسة عمل ضمن برنامج الزيارة التي تقوم بها المجالس البلدية في كل من منطقة عسير, ومحافظتي أحد المسارحة, وأبو عريش.

واستعرض المشاركون في الجلسة الخطط الاستراتيجية والمبادرات والتجارب النوعية للمجالس البلدية, وأبرز القرارات التي تم اتخاذها على صعيد العمل البلدي خلال الفترة الماضية, كما ناقشوا التحديات والمعوقات والحلول التي تسهم في تطوير الخدمات .

وتضمن برنامج الزيارة جولة ميدانية للمشاركين شملت أبرز المعالم والمشاريع التنموية بالمدينة المنورة, بالإضافة إلى زيارة المسجد النبوي الشريف والاطلاع على البنية التحتية ومركز المخطوطات ومعرض الحرمين الشريفين .

// انتهى //

12:41ت م

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المدينة المنورة 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسعقد المجلس البلدي لأمانة المدينة المنورة أمس، جلسة عمل ضمن برنامج الزيارة التي تقوم بها المجالس البلدية في كل من منطقة عسير, ومحافظتي أحد المسارحة, وأبو عريش.واستعرض المشاركون في الجلسة الخطط الاستراتيجية والمبادرات والتجارب النوعية للمجالس البلدية, وأبرز القرارات التي تم اتخاذها على صعيد العمل البلدي خلال الفترة الماضية, كما ناقشوا التحديات والمعوقات والحلول التي تسهم في تطوير الخدمات .وتضمن برنامج الزيارة جولة ميدانية للمشاركين شملت أبرز المعالم والمشاريع التنموية بالمدينة المنورة, بالإضافة إلى زيارة المسجد النبوي الشريف والاطلاع على البنية التحتية ومركز المخطوطات ومعرض الحرمين الشريفين .// انتهى //12:41ت م0064

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