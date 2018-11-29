عام / محافظ جدة يستقبل مدير جوازات منطقة مكة المكرمة
جدة 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة بمكتبه اليوم، العميد عابد الحارثي الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تعيينه مديراً لجوازات منطقة مكة المكرمة.
وهنأه سموه، متمنياً له التوفيق والسداد في مهام عمله لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
من جانبه رفع العميد الحارثي شكره وتقديره لسمو الأمير مشعل بن ماجد على دعمه ومتابعته لجوازات محافظة جدة، سائلاً الله تعالى أن يكون عند حسن ظن المسؤولين الذين أولوه هذه الثقة الكريمة.
// انتهى //
12:39ت م
0063
شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية اليوم / محافظ جدة يستقبل مدير جوازات منطقة مكة المكرمة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .