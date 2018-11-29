السعودية اليوم / المؤسسة العامة للصناعات العسكرية تشارك بمعرض إيدكس 2018 في القاهرة



القاهرة 21 ربيع الأول 1440هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واس

تشارك المؤسسة العامة للصناعات العسكرية بمعرض الصناعات الدفاعية والعسكرية «إيدكس 2018» بجمهورية مصر العربية المقام بمركز المعارض الدولي بالقاهرة خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر القادم.

وتقدم المؤسسة من خلال جناحها بالمعرض، الطائرة غير المأهولة، التي تقوم المؤسسة بإنتاجها، وتتميز بخفة وزنها وقدرتها على التخفي والارتفاع بنحو 16500 قدمًا، مع قدرتها على البقاء في الجو لمدة تصل إلى 8 ساعات، بالإضافة لحمولاتها المتعددة التي تشمل أنظمة التصوير النهارية والليلية، في حين يبلغ مداها العملياتي دائرة نصف قطرها 100 كم، لتكون بذلك إحدى الوسائل التي يمكن الاعتماد عليها في أنظمة الدفاع العسكرية، ويضم أيضًا طائرتي حارس الأجواء والنورس التي يعمل معهد الأمير سلطان لأبحاث التقنيات المتقدمة على إنشاء وتجهيز خطوط إنتاجهما.

وتعد "حارس الأجواء" منظومة طائرة بدون طيار تكتيكية لمهام المراقبة والاستطلاع، حيث تم التصميم والتصنيع بالكامل في المملكة العربية

وتتميز طائرة "النورس" أيضًا بكونها تكتيكية ذات وزن خفيف مخصصة لمهام المراقبة والاستطلاع، ويمكن حملها وإطلاقها من مواقع مختلفة بنظام الإطلاق المتحرك، كما يمكن استخدامها على المنصات البحرية، ومن مهامها تتبع الأهداف ودعم وتصحيح النيران.

كما يشمل جناح المؤسسة بمعرض إيدكس 2018، عدة مجموعات رئيسة أخرى وهي منتجات مصنع الأسلحة والذخيرة وقطع الغيار، ومنتجات مصنع المدرعات والمعدات الثقيلة، إضافة إلى منتجات مصنع أجهزة الاتصالات العسكرية SDR واللوحات الالكترونية، ومنتجات مصنع الملابس والتجهيزات العسكرية.

وتضمن قسم منتجات مصنع الأسلحة والذخيرة، البندقية G36 بأنواعها القصيرة والأساسية والخفيفة، والبندقية G3 للتشريفات ونصف الرشاش MP5 والذخائر بأنواعها كالذخيرة الخفيفة عيار 5,56 ملم، والذخيرة عيار 7،62 ملم، وعيار 12،7 ملم، والذخيرة المتوسطة عيار 20 ملم بنوعيها شديدة الانفجار والخارقة للدروع، والذخيرة عيار الذخيرة عيار 25ملم المستخدمة في الدبابة Bradley القتالية والمدرعات الخفيفة (LAV) المزودة بمدفع آلي من طراز K M242 Bushmaster، والذخيرة عيار 30 ملم المستخدمة في طائرة الأباتشي المزودة بمدفع آلي من طراز m230.

وتُعرض في جناح المؤسسة منتجات الذخيرة الثقيلة كالمقذوف 155 من نوع m2000 شديد الانفجار، ومقذوف 155 المضيء تحت الأشعة الحمراء، ومقذوف 155 المزود بقاعدة نفث زيادة المدى، والعبوات الدافعة أحادية القاعدة للمسافات القريبة، وعبوات دافعة للمسافات البعيدة ثلاثية القاعدة، ومقذوف مدفعية عيار 155 الدخاني.

كما يضم قسم منتجات مصنع المدرعات والمعدات الثقيلة منتجات عدة منها "طويق 2 " التي تتميز برفع قدرة محركاتها وسعة حمولتها التي تصل إلى أربعة عشر طناً ونصف الطن، وقدرتها العالية على التكيّف مع أصعب الظروف المناخية والصحراوية في المملكة، وتم تصنيعها لنقل الأفراد والإسعاف، كما أنها مجهزة بأحدث أنظمة التدريع والتسليح والحماية ضد الأسلحة غير التقليدية، وعربة الدوريات المدرعة وهي عربة خفيفة تمتاز بمتانتها وجودتها العالية، حيث توفر التكامل ما بين الحماية ووزن العربة ما يجعلها تتناسب مع متطلبات المهام المختلفة لكافة القطاعات العسكرية والأمنية، إضافة لعربة الشحن العسكرية ذات المواصفات والتجهيزات المتقدمة (تاترا)، وعربة "الشبل 2 ذات الدفع الرباعي بأحجام ومواصفات متعددة، وبهيكل مدرع مصنع من الفولاذ عالي الصلابة ومصمم بطريقة فنية بحيث يوفر حماية من جميع الجوانب ضد الأسلحة الخفيفة عيار 7.62 ملم، وزجاج مدرع في الأمام والجانبين، ويوفر الحماية نفسها التي يوفرها الدرع، كما تتميز بوجود فتحات رماية في الجوانب وفي الخلف، وحماية خزان الوقود ضد نيران الأسلحة الرشاشة الخفيفة والقنابل اليد.

كما صممت أيضًا غرفة المحرك بحيث يمكن الوصول بسهولة للأجزاء التي تتطلب صيانة دورية كما تم تزويد العربة بمنصة ذات ارتفاعات متعددة لتمكين الرامي من الحصول على الوضع المناسب أثناء الرماية، وتم تزويد عجلاتها بحشو مقاوم للرصاص، بالإضافة لمواصفات إضافية تشمل قاذف قنابل دخانية وأجهزة أتصال.

وتعرض المؤسسة في قسم مصنع العدد وقطع الغيار، مجموعة نماذج من قطع الغيار التي ينتجها المصنع ويقدمها لعدد من القطاعات الصناعية بالمملكة، خاصة تلك التي لا تتوافر لها رسومات ومواصفات فنية للقطاعات العسكرية والحكومية والقطاع الخاص كافة.

يذكر أن المؤسسة العامة للصناعات العسكرية تحرص على التواجد المستمر في المعارض الخارجية سعيًا للنهوض بالصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية، والوصول بها إلى مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال.

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12:36ت م

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القاهرة 21 ربيع الأول 1440هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واستشارك المؤسسة العامة للصناعات العسكرية بمعرض الصناعات الدفاعية والعسكرية «إيدكس 2018» بجمهورية مصر العربية المقام بمركز المعارض الدولي بالقاهرة خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر القادم.وتقدم المؤسسة من خلال جناحها بالمعرض، الطائرة غير المأهولة، التي تقوم المؤسسة بإنتاجها، وتتميز بخفة وزنها وقدرتها على التخفي والارتفاع بنحو 16500 قدمًا، مع قدرتها على البقاء في الجو لمدة تصل إلى 8 ساعات، بالإضافة لحمولاتها المتعددة التي تشمل أنظمة التصوير النهارية والليلية، في حين يبلغ مداها العملياتي دائرة نصف قطرها 100 كم، لتكون بذلك إحدى الوسائل التي يمكن الاعتماد عليها في أنظمة الدفاع العسكرية، ويضم أيضًا طائرتي حارس الأجواء والنورس التي يعمل معهد الأمير سلطان لأبحاث التقنيات المتقدمة على إنشاء وتجهيز خطوط إنتاجهما.وتعد "حارس الأجواء" منظومة طائرة بدون طيار تكتيكية لمهام المراقبة والاستطلاع، حيث تم التصميم والتصنيع بالكامل في المملكة العربية السعودية ، ويشمل ذلك تصميم وتصنيع الهياكل والأنظمة الالكترونية وكتابة كافة البرمجيات، وتتكون المنظومة من طائرتين ومحطة تحكم أرضي، وحاوية نقل واتصالات، وتصل حمولتها لنحو 50 كيلو جرام، وتحلق على ارتفاع يصل إلى 18 ألف قدم وبمدة طيران متواصلة تصل إلى 10 ساعات وبمدى اتصال يبلغ 200كم، كما تحتوي على نظام تحكم آلي كامل بالطائرة بما في ذلك الإقلاع والهبوط، ونظام للتحكم بالطائرة عن بعد في حال الحاجة.وتتميز طائرة "النورس" أيضًا بكونها تكتيكية ذات وزن خفيف مخصصة لمهام المراقبة والاستطلاع، ويمكن حملها وإطلاقها من مواقع مختلفة بنظام الإطلاق المتحرك، كما يمكن استخدامها على المنصات البحرية، ومن مهامها تتبع الأهداف ودعم وتصحيح النيران.كما يشمل جناح المؤسسة بمعرض إيدكس 2018، عدة مجموعات رئيسة أخرى وهي منتجات مصنع الأسلحة والذخيرة وقطع الغيار، ومنتجات مصنع المدرعات والمعدات الثقيلة، إضافة إلى منتجات مصنع أجهزة الاتصالات العسكرية SDR واللوحات الالكترونية، ومنتجات مصنع الملابس والتجهيزات العسكرية.وتضمن قسم منتجات مصنع الأسلحة والذخيرة، البندقية G36 بأنواعها القصيرة والأساسية والخفيفة، والبندقية G3 للتشريفات ونصف الرشاش MP5 والذخائر بأنواعها كالذخيرة الخفيفة عيار 5,56 ملم، والذخيرة عيار 7،62 ملم، وعيار 12،7 ملم، والذخيرة المتوسطة عيار 20 ملم بنوعيها شديدة الانفجار والخارقة للدروع، والذخيرة عيار الذخيرة عيار 25ملم المستخدمة في الدبابة Bradley القتالية والمدرعات الخفيفة (LAV) المزودة بمدفع آلي من طراز K M242 Bushmaster، والذخيرة عيار 30 ملم المستخدمة في طائرة الأباتشي المزودة بمدفع آلي من طراز m230.وتُعرض في جناح المؤسسة منتجات الذخيرة الثقيلة كالمقذوف 155 من نوع m2000 شديد الانفجار، ومقذوف 155 المضيء تحت الأشعة الحمراء، ومقذوف 155 المزود بقاعدة نفث زيادة المدى، والعبوات الدافعة أحادية القاعدة للمسافات القريبة، وعبوات دافعة للمسافات البعيدة ثلاثية القاعدة، ومقذوف مدفعية عيار 155 الدخاني.كما يضم قسم منتجات مصنع المدرعات والمعدات الثقيلة منتجات عدة منها "طويق 2 " التي تتميز برفع قدرة محركاتها وسعة حمولتها التي تصل إلى أربعة عشر طناً ونصف الطن، وقدرتها العالية على التكيّف مع أصعب الظروف المناخية والصحراوية في المملكة، وتم تصنيعها لنقل الأفراد والإسعاف، كما أنها مجهزة بأحدث أنظمة التدريع والتسليح والحماية ضد الأسلحة غير التقليدية، وعربة الدوريات المدرعة وهي عربة خفيفة تمتاز بمتانتها وجودتها العالية، حيث توفر التكامل ما بين الحماية ووزن العربة ما يجعلها تتناسب مع متطلبات المهام المختلفة لكافة القطاعات العسكرية والأمنية، إضافة لعربة الشحن العسكرية ذات المواصفات والتجهيزات المتقدمة (تاترا)، وعربة "الشبل 2 ذات الدفع الرباعي بأحجام ومواصفات متعددة، وبهيكل مدرع مصنع من الفولاذ عالي الصلابة ومصمم بطريقة فنية بحيث يوفر حماية من جميع الجوانب ضد الأسلحة الخفيفة عيار 7.62 ملم، وزجاج مدرع في الأمام والجانبين، ويوفر الحماية نفسها التي يوفرها الدرع، كما تتميز بوجود فتحات رماية في الجوانب وفي الخلف، وحماية خزان الوقود ضد نيران الأسلحة الرشاشة الخفيفة والقنابل اليد.كما صممت أيضًا غرفة المحرك بحيث يمكن الوصول بسهولة للأجزاء التي تتطلب صيانة دورية كما تم تزويد العربة بمنصة ذات ارتفاعات متعددة لتمكين الرامي من الحصول على الوضع المناسب أثناء الرماية، وتم تزويد عجلاتها بحشو مقاوم للرصاص، بالإضافة لمواصفات إضافية تشمل قاذف قنابل دخانية وأجهزة أتصال.وتعرض المؤسسة في قسم مصنع العدد وقطع الغيار، مجموعة نماذج من قطع الغيار التي ينتجها المصنع ويقدمها لعدد من القطاعات الصناعية بالمملكة، خاصة تلك التي لا تتوافر لها رسومات ومواصفات فنية للقطاعات العسكرية والحكومية والقطاع الخاص كافة.يذكر أن المؤسسة العامة للصناعات العسكرية تحرص على التواجد المستمر في المعارض الخارجية سعيًا للنهوض بالصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية، والوصول بها إلى مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال.// انتهى //12:36ت م0060

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