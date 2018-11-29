السعودية اليوم / جامعة جدة والشؤون الصحية توقعان مذكرة للتعاون المشترك

جدة 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسوقعت جامعة جدة ومديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة أمس, مذكرة تعاون مشترك بحضور معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة, ومعالي مدير الجامعة الدكتور عدنان الحميدان، وذلك بمستشفى شرق جدة.وأعرب معالي مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، عن شكره لمعالي وزير الصحة على اهتمامه بتفعيل هذا التعاون والشراكة التي من شأنها أن تحقق - بمشيئة الله - الفائدة لكلا الطرفين في العديد من المجالات وعلى رأسها الاهتمام بتنمية الكوادر الطبية والاستفادة من خبراتهم, مؤكداً أن أثر ذلك سيمتد لخدمة المواطن والمجتمع بصفة عامة، فضلاً عن تحقيق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله - في تفعيل التعاون والشراكة بين الجهات الحكومية المختلفة وصولاً لتحقيق الأهداف والخطط والاستراتيجيات العامة .من جانبه أشار عميد كلية الطب المكلف بالجامعة الدكتور محمود شاهين الأحول, إلى أن توقيع هذه الاتفاقية سيفتح أبواباً عديدة للتعاون, وسيتيح لكلا الطرفين تعزيز وتطوير سبل الشراكة الفاعلة في مجال الخدمات التعليمية والتدريبية والتطويرية والتأهيل وتنمية الكوادر البشرية، علاوة على تبادل المعلومات والخبرات والاستشارات الطبية والفنية والتقنية، وتحديث البرامج التعليمية والتدريبية والتشغيلية وكل ما من شأنه تقديم خدمات صحية متقدمة وراقية للمواطن .// انتهى //12:35ت م0059