شكرا لقرائتكم مستشار أمير المدينة المنورة ومحافظ بدر يبحثان احتياجات المحافظة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - بناءً على توجيهات الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، زار مستشار أمير منطقة ⁧‫المدينة المنورة⁩ أمين عام مجلس المنطقة مساعد بن يحيى السليم وفريق العمل المرافق له محافظة بدر لبحث احتياجاتها من المشاريع الحالية والمستقبلية.

وشملت الجولة الجهات الحكومية يرافقه محافظ بدر خالد الضويان وتم الاطلاع على مخططات المشروعات التطويرية للمحافظة، كما التقى بأهالي المحافظة الذين رفعوا شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة على ما يوليه من حرص ومتابعة للمشاريع والخدمات المقدمة للمواطنين.

وجاء ذلك خلال مأدبة الغداء التي أقامها محافظ بدر احتفاء بالمستشار بمقر المحافظة.

‏كذلك تفقد مستشار أمير منطقة ⁧‫المدينة المنورة⁩ ومحافظ ⁧‫بدر مركز المسيجيد ومركز الواسطة ومركز الرايس وشملت الجولة بلدية المسيجيد والقاحة والمجمع الخيري بالواسطة والجهات الخدمية بالمراكز لبحث أبرز احتياجاتها المستقبلية، كما اطلعا على جهود المجمع الخيري وأعماله الخيرية والتنموية وقدما شكرها للشيخ غازي الرويثي والعاملين بالمجمع على جهودهم المتميزة.

كما زارا شركة ثروات البحار بالرايس، واطلعا على مشروع تربية الربيان بطاقة ١٠٠٠ طن سنوياً ومصنع تعبئة وتغليف الأسماك بالإضافة ليرقات الأسماك بطاقة إنتاجية ١٠٠٠٠ طن.

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