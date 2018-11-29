شكرا لقرائتكم التشهير بمنشأة عرضت مواد غذائية منتهية الصلاحية في رفحاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمنشأة تجارية تختص بتجارة التجزئة في المواد الغذائية بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية إثر ثبوت مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية وذلك بحيازة وعرض منتجات غذائية منتهية الصلاحية ومواد استهلاكية لا تحمل بيانات تجارية وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما تشكله تلك المنتجات من خطورة على صحة وسلامة المستهلكين.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية بعرعر بإدانة العامل المسؤول عن المنشأة مع فرض غرامة مالية وإغلاق المقر، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محلية على نفقة المخالف.

وتعود تفاصيل القضية لضبط الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار أحد محال بيع المواد الغذائية بمحافظة رفحاء حيث ضبط مراقبو الوزارة أثناء تفتيش ومعاينة المنشأة على منتجات غذائية منتهية الصلاحية، وكمية من العطور لا تحمل أي بيانات تجارية، وبناء عليه تم ضبط الكميات وإتلافها وأحيلت القضية إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبة على المخالفين.

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