شكرا لقرائتكم عائض القرني: 4 كلمات يجب تدبرها والإكثار منها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - شدد الداعية الدكتور عائض القرني على ضرورة تدبّر 4 كلمات والإكثار منها.

وقال القرني إن الكلمات الأربع هي “سبحان الله” أُنزّه الله عمّا لا يليق به تقدّست أسماؤه، و”الحمد لله” الثناء على الله بنعمه والشكر له على آلائه، والمدائح والمحامد له، و”لا إله إلّا الله” لا معبود بحق إلّا الله، فله وحده عبادتنا، و”الله أكبر” العظمة، والكبرياء، والجلال لله وحده.

وأضاف القرني: “أنا وأنت نقع في الذنب بعد الذنب فنتوب، فيقبل الله توبتنا إذا صدقنا، إن التوبة طوق نجاة لنا، وفرصة سانحة وبركة سابغة وباب رحمة مفتوح، (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ)”.

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