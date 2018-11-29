شكرا لقرائتكم حالة مطرية جديدة يكشف تفاصيلها المسند بالخرائط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند وجود حالة مطرية جديدة اليوم الخميس قد تؤثر على أجزاء من مناطق المدينة المنورة وتبوك والجوف وحائل والحدود الشمالية.

وتوقع المسند أن تتوسع الحالة المطرية وتشتد وربما تكون ذروتها يوم غد الجمعة كما تبين الخرائط، وقد يكون مربع ينبع والوجه وتبوك والعلا له نصيب وافر.

وتابع المسند: “متوقع وتزامنًا مع الحالة المطرية الحالية أن تنشط الرياح الجنوبية والجنوبية الغربية النشطة والتي (قد) تُثير بعض الغبار في: الوسط والشمال والغرب بوجه عام، وذلك يومي الخميس والجمعة”.

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