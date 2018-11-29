القنصلية لدى جنيف للمواطنين: لا تُقبِّلوا الأطفال الأجانب دون سابق معرفة

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم القنصلية لدى جنيف للمواطنين: لا تُقبِّلوا الأطفال الأجانب دون سابق معرفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - وجهت القنصلية لدى جنيف السويسرية نصيحة إلى المواطنين هناك.
وقالت القنصلية لدى جنيف: “عزيزي متابعات الخليج 365.. تجنب بعض التصرفات الإنسانية المألوفة بالنسبة للثقافة العربية، كتقبيل أطفال الأجانب أو حضنهم أو الحديث معهم أو مداعبتهم دون سابق معرفه بهم”.
هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.
شكرا لقرائتكم خبر عن القنصلية لدى جنيف للمواطنين: لا تُقبِّلوا الأطفال الأجانب دون سابق معرفة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المواطن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المواطن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .