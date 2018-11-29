شكرا لقرائتكم القنصلية لدى جنيف للمواطنين: لا تُقبِّلوا الأطفال الأجانب دون سابق معرفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - وجهت القنصلية لدى جنيف السويسرية نصيحة إلى المواطنين هناك.

وقالت القنصلية لدى جنيف: “عزيزي متابعات الخليج 365.. تجنب بعض التصرفات الإنسانية المألوفة بالنسبة للثقافة العربية، كتقبيل أطفال الأجانب أو حضنهم أو الحديث معهم أو مداعبتهم دون سابق معرفه بهم”.

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