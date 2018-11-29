شكرا لقرائتكم عسكري يشكو من تعطيله وهو مطابق لشروط الإسكان والوزارة ترد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تساءل عسكري قدَّم اعتراضين وتم قبولهما عن سبب عدم مطابقته لحالة الاستحقاق، متعجباً من تعطيل متابعات الخليج 365 وهو مطابق الشروط.

وردت الإسكان عبر العناية بالمستفيدين بالقول أنها تعمل جاهدة لإنهاء تحديث بيانات المستفيدين مع الجهات ذات العلاقة، مطمئنةً إياه بأن هذا لا يؤثر على مجرى ترشيحه وأسبقية طلبه ستؤخذ بعين الاعتبار.

وعلق العسكري على رد الإسكان بقوله: إن العمر التقاعدي للموظف يلعب دوراً هاماً، وتأخر الوقت لا يخدم المستفيدين من ناحية القرض، وهو ما ردت عليه الإسكان ثانية: المتقاعدين ومن هم قريبين من التقاعد حال تم رفض طلباتهم من الممولين ستتم دراسة طلباتهم من قبل لجان متخصصة في الوزارة وسيتم تحديد مسار يتناسب مع احتياج كل متقدم ووفق رغباتهم الكريمة لتمكينه من امتلاك المسكن الأول، علماً أنه في كل يوم 15 يتم ترشيح مستفيدين جدد”.

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