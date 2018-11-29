شكرا لقرائتكم حساب المواطن .. هل تأخر صدور نتائج الأهلية لشهر ديسمبر ؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تساءل مواطن بشأن تأخر صدور نتائج الأهلية في حساب متابعات الخليج 365 لشهر ديسمبر.

ورد حساب متابعات الخليج 365 أنه سيتم إعلان تاريخ صدور الأهلية من كل شهر من خلال حساب متابعات الخليج 365 الرسمي، وبإمكان معرفة نتيجة الأهلية عن طريق الحساب في (قائمة دراسة الأهلية).

ومن المقرر أن يتم إيداع الدعم في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين بعد المقبل والذي يوافق 10 ديسمبر بمشيئة الله.

وبحسب النظام المتبع في حساب متابعات الخليج 365، يتم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين، يوم العاشر من الشهر الميلادي، أو يوم قبله أو بعده، في حال صادف يوم الإيداع إجازة رسمية.

التسجيل مستمر:

يأتي ذلك فيما يستمر التسجيل في الدفعة الثالثة عشرة حتى موعد صرف الدفعة الجديدة من الدعم عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط التالي (هنا).

ويتم التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب متابعات الخليج 365 من بإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

أهداف البرنامج:

ويصرف دعم حساب متابعات الخليج 365، في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، أو في يوم قبله أو يوم بعده إذا وافق اليوم العاشر إجازة رسمية.

ويستهدف حساب متابعات الخليج 365 تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

العمل توضح حقيقة إلغاء رسوم العمالة الوافدة عن المرافقين



وظائف إدارية شاغرة للجنسين في مصرف الراجحي



مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.