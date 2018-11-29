الان تتابع الأمير خالد بن سلمان يكشف تجنيد الحوثي للأطفال والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

كشف سمو الأمير خالد بن سلمان، سفير المملكة العربية السعودية في أمريكا، عن عمليات تجنيد من قبل جماعة الحوثي الإرهابية في اليمن، للأطفال، في القتال ضد التحالف الذي تقوده الرياض.

ونشر سفير خادم الحرمين، مقطع فيديو موثق، عبر صفحته على “تويتر”، وعلق عليه قائلا: ” المليشيا الحوثية الإيرانية مستمرة في خرقها لكافة المبادئ الإنسانية والقوانين الدولية من خلال تجنيد الأطفال والزج بهم في المعارك وتغذيتهم بأفكار النظام الإيراني المتطرف”.

وكان سمو الأمير خالد بن سلمان عمد في تغريدات سابقة إلى توضيح موقف الحوثيين، وكشف حقيقة تعاملهم مع العالم، وقال في قت سابق: “ميليشيا الحوثي التابعة لإيران أعلنت عن وقف الهجمات الصاروخية على دول التحالف والقوات اليمنية المدافعة عن الشرعية، وبعد أقل من ١٣ ساعة، أطلقوا صاروخا على ميدي، أمر غير مستغرب ومنسجم مع نهجهم الذي يقوم على الكذب ومخالفة التعهدات”.

وأضاف: “هذا النهج الحوثي ينسجم مع أسلوب رعاتهم الإيرانيين. نرى من جهة وزير الخارجية ظريف ينكر أي تدخل إيراني في اليمن، في حين يفاخر أصحاب القرار الحقيقي مثل نائب قائد الحرس الثوري حسين سلامي بالنفوذ الإيراني الخبيث من البحر الأحمر وصولا للبحر المتوسط”.