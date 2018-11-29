الدفاع المدني يبحث مع الجهات التطوعية آلية تنسيق الجهود بالحج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

بحث فريق العمل التنسيقي للجهود التطوعية خلال اجتماعه السابع بمقر المديرية العامة للدفاع المدني أخيرا، سبل تنظيم العمل التطوعي وتنسيق الجهود التطوعية بين الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.

وأوضح مساعد مدير عام الدفاع المدني للعمليات اللواء الدكتور حمود الفرج الذي ترأس الاجتماع، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار اهتمام وحرص المديرية على نشر ثقافة التطوع بالمجتمع السعودي ووضع التنظيمات التي تسهم في مبادرات توعوية خلاقة.

وأشاد بالجهود التطوعية التي تبذلها المجموعات التطوعية وتساند فرق الدفاع المدني، مضيفا أن هذا الاجتماع يأتي في نطاق تعزيز التعاون وتوحيد الجهود بين المديرية العامة للدفاع المدني ومتطوعي الدفاع المدني والفرق التطوعية.

واستعرض الاجتماع أبرز ملامح خطة الحج للجهات الممثلة في فريق العمل واستمع المجتمعون إلى بعض الأطروحات التي تسعى إلى تطوير آلية العمل التطوعي خلال موسمي (رمضان والحج)، وأصدر عددا من التوصيات.

وأوصى الاجتماع بالاستفادة من التطبيقات الالكترونية المتاحة لدى المديرية العامة للدفاع المدني في الإدخال المباشر للحالات التي يجري إسعافها أو نقلها من قبل متطوعي الجهات المشاركة من فريق العمل في المشاعر المقدسة، والاستفادة من خبرات جمعية الكشافة في تصميم خريطة موحدة للمشاعر المقدسة، وإعداد دراسة من قبل جامعة أم القرى عن أعمال التطوع بالحج.

أبرز التوصيات:

تنظيم ندوة عن جهود المملكة في الأعمال التطوعية بالحج

تحقيق الاستفادة القصوى من المبرات الخيرية الثابتة والمتنقلة

تمكين المتطوعين في مختلف الأعمال لتعزيز جودة ومخرجات العمل التطوعي