شكرا لقرائتكم خبر جراح مخ وأعصاب يطالب بإلغاء الحقائب المدرسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علي شهاب - الدمام

حذر جراح مختص في المخ والأعصاب والعمود الفقري، من أوزان حقائب الطلاب في المرحلة الابتدائية، والتي تتسبب تقوسا في الظهر أو انزلاقات في العمود الفقري وآلاما في الرقبة من سن مبكرة مما يؤثر على حياتهم في المستقبل، منوها إلى أن أوزان الحقائب أصبحت من أبرز المشكلات التي تساهم في الآلام التي تستمر لفترات طويلة، مطالبا بإلغاء الحقائب واستخدام التقنية الحديثة في التعليم، المعتمدة على التواصل الالكتروني.

ولفت رئيس قسم العمود الفقري في الجمعية السعودية لجراحي الأعصاب الدكتور صلاح العقاد خلال لقاء أقيم بديوانية الأطباء بالخبر أخيرا، إلى أن استخدام الأجهزة الذكية لفترة طويلة مضر بالعمود الفقري والرقبة بسبب كثرة الانحناء، وكذلك طول فترة التصحيح للمعلمين والمعلمات لكراسات الطلاب والطالبات، مستشهدا بحالات كثيرة عالجها من هذه الأسباب.

وأشار إلى أن استخدام الأدوية العشبية والوصفات الشعبية لعلاج آلام الظهر أو الدسك والعمود الفقري أو عرق النساء لم يثبت صحتها، وفق منظمة الصحة العالمية أو هيئات الدواء والغذاء الدولية.

وتحدث عن طرق استخدام علاج الملاحة العصبية في العمليات، واستخدام السلك الكهربائي في الدماغ، وجراحة الرقبة، والانزلاق الغضروفي، وطرق استخدام الدسك الصناعي، منبها لعدم استخدام الوسائد المصنوعة من ريش النعام خلال النوم لتأثيراتها الجانبية على العمود الفقري والرقبة.