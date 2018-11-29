تراحم مكة ترفع مستوى دخل أسر السجناء ذاتيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ريان مقلان - مكة المكرمة

تعكف اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم مكة» على تنفيذ خطط ثابتة لرفع مستوى الدخل المادي للجنة، لتنفيذ عدد من المشاريع الداعمة لسجناء مكة المكرمة والمفرج عنهم وأسرهم من المستفيدين من اللجنة، بما يحقق لها تمويلا ذاتيا واستدامة مالية وفقا لرؤية 2030 الرامية إلى تأصيل التنمية المجتمعية ورفع كفاءتها، والانتقال بها من الرعوية إلى التنموية والمنتجة.

وأوضح رئيس مجلس اللجنة يحيى الكناني لـ»مكة» أن اللجنة اتجهت إلى تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية منطلقة من مبنى سكني مصغر عام 1432، وهو تراحم (1) إلى مبنى تراحم (4) الذي يجري العمل فيه، وهو مبنى تجاري على مساحة 3500 م2 في حي بطحاء قريش، ومن المتوقع أن ينتهي المشروع خلال العامين المقبلين.

وأضاف «لا غنى عن القطاع الداعم وهم المتبرعون، كون ذلك ملزما في الشريعة الإسلامية باستقبال المساعدات وزكاة الأموال، وما نعمل عليه حاليا خطط ثابتة لرفع مستوى الدخل المادي للجنة».

ولفت الكناني إلى أن هناك لوائح وضوابط محددة في صرف المساعدات، سواء عبر سداد مبالغ مالية للسجناء المعسرين التي لا تزيد فيها المبالغ عن 100 ألف حفاظا على الأمانة والمصداقية للمتبرعين، كما أن اللجنة تخصص أعمالها للسجناء وأسرهم والمفرج عنهم فقط وليس لها أي نشاطات أخرى، كما توفر مبالغ مالية شهرية داعمة للأسر تبدأ من 6 أشهر إلى عام كامل مع توفير وظائف، خاصة في المواسم، ولدينا مشروع في ساحات المسجد الحرام برواتب مجزية للرجال والنساء بهدف ترسيخ أهمية العمل في نفوسهم وتمكينهم من تجاوز العقبات التي واجهتهم منذ دخول عائلهم للسجن وإعادة دمجهم بالمجتمع ليكونوا منتجين فيه.

وبين أن أعضاء اللجنة مشكلون من جهات معنية حكومية وقطاع خاص، كإمارة المنطقة والتعليم والصحة ووزارة التنمية ورعاية الشباب، وكل القطاعات الأخرى المعنية، وجميعهم أصحاب قرار، مما يسهم في سرعة اتخاذ القرار المناسب.

إحصائية بأعمال اللجنة لعام 2018:

إنفاق مبلغ تجاوز 41 مليونا و536 ألف ريال.

إطلاق 148 سجينا، وسداد إيجارات سنوية وفواتير كهرباء.

وظائف موسمية لأبناء وبنات وزوجات السجناء بمبلغ 5 ملايين و461 ألف ريال.

إنفاق 6 ملايين ريال، وقسائم شرائية ومساعدات مالية شهرية.

دعم 21 مستفيدا ضمن مشروع القرض الحسن.

تنفيذ 3 مشاريع استثمارية وقفية بتكلفة 18 مليونا و108 آلاف ريال.

صرف مبالغ مالية على مشاريع كسوة العيد والحقيبة المدرسية وشراء الأثاث المنزلي.