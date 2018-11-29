"البشر" يفتتح معرض اليوم العالمي للجودة بتعليم الأفلاج

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

افتتح مساعد مدير تعليم الأفلاج لشؤون تعليم البنين محمد البشر، ظهر أمس الأربعاء، معرض اليوم العالمي للجودة، الذي نظّمه قسم الجودة وقياس الأداء بالإدارة، وضم عدداً من أعمال المدارس بالمحافظة.

واطلع "البشر" خلال افتتاحه للمعرض، على ما احتواه من أعمال، وقدم مشرف الجودة وقياس الأداء عثمان العثمان للحضور شرحاً مفصلاً عن أركان المعرض والأعمال التي شاركت بها مدارس المحافظة، والتي تحاكي توظيف الجودة، وأهمية دورها في التعليم، وبرامج الجودة المنفذة بالمدارس، كما قدّم مساعد مدير التعليم لشؤون تعليم البنين في نهاية مراسم الافتتاح، دروعاً تذكارية وشهادات شكر وتقدير للمشاركين في المعرض.

من جهته تحدّث مشرف الجودة وقياس الأداء بتعليم الأفلاج عثمان العثمان، خلال الافتتاح، قائلاً: إن إقامة هذا المعرض تهدف إلى نشر ثقافة الجودة والتميز، وتعزيز التوجهات نحو تطبيقها في المدارس؛ تحقيقاً لرؤية المملكة 2030م.

كما قدّم "العثمان" شكره لمدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، ومساعديه لشؤون تعليم البنين وشؤون تعليم البنات، ولأعضاء وعضوات مجلس الجودة وقياس الأداء ومنسوبي ومنسوبات القسم، وقادة وقائدات العمل التربوي، ومنسقي ومنسقات الجودة وكل الأقسام المشاركة، وثمّن في الوقت نفسه لرئيسة شعبة اللغة الإنجليزية نورة بنت عبدالله الرويشد جهودها الكبيرة في المعرض.

وختتم بتقديم جزيل الشكر لملاك "منتزه ترفيه المملكة" على تبنيهم للمسابقة المحلية الخاصة باليوم العالمي للمعايير، ولمن حكموا الأعمال المشاركة بكل موضوعية وحيادية.

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