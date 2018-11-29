تنبيهات متقدمة لـ"3 مناطق": أمطار غزيرة وبرد تتواصل للغد

محمد بن مسعود - الدمام - الأرصاد: مصحوبةً برياح نشطة مثيرة للأتربة وقد تؤدي إلى السيول

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، 3 تنبيهات متقدمة لمناطق: (المدينة المنورة، وتبوك، والجوف) من حالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تُصحَب بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول.

ووفق الإنذار المبكر: تبدأ الحالة الساعة الواحدة ظهراً، وتتواصل حتى الثانية من يوم غد الجمعة.