تنبيهات متقدمة لـ"3 مناطق": أمطار غزيرة وبرد تتواصل للغد

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، 3 تنبيهات متقدمة لمناطق: (المدينة المنورة، وتبوك، والجوف) من حالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تُصحَب بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول.
ووفق الإنذار المبكر: تبدأ الحالة الساعة الواحدة ظهراً، وتتواصل حتى الثانية من يوم غد الجمعة.
تنبيهات متقدمة لـ"3 مناطق": أمطار غزيرة وبرد تتواصل للغدصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-29
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، 3 تنبيهات متقدمة لمناطق: (المدينة المنورة، وتبوك، والجوف) من حالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تُصحَب بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول.
ووفق الإنذار المبكر: تبدأ الحالة الساعة الواحدة ظهراً، وتتواصل حتى الثانية من يوم غد الجمعة.
29 نوفمبر 2018 - 21 ربيع الأول 1440
10:20 AM
الأرصاد: مصحوبةً برياح نشطة مثيرة للأتربة وقد تؤدي إلى السيول
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، 3 تنبيهات متقدمة لمناطق: (المدينة المنورة، وتبوك، والجوف) من حالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تُصحَب بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول.
ووفق الإنذار المبكر: تبدأ الحالة الساعة الواحدة ظهراً، وتتواصل حتى الثانية من يوم غد الجمعة.
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المصدر : الخليج 365
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