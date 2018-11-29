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انت الان تتابع "الخضيري" عن دواء السرطان الجديد: سيغيّر طرق العلاج 100% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أكد الأستاذ وعالم الأبحاث في تخصص المسرطنات الدكتور فهد الخضيري أن علاج السرطان الجديد الذي تم اكتشافه سوف يغيّر طرق العلاج 100%.
وقال: الحمد لله والشكر لله، هذا إنجاز جديد واكتشاف جديد لعلاج السرطان، بحيث يستهدف هذا الدواء الجديد "فيتراكفي" الأصل الجيني للسرطان، ويعالج أصل الورم والجينات المتطفرة قبل انتشار الورم (وهذا أول دواء بهذه المواصفات، وسيغير طرق العلاج ١٠٠٪ بإذن الله.
وكانت قد أعلنت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، عن إجازة أول دواء في العالم يمكنه معالجة مرض السرطان من منبعه وأصله، وللكبار والصغار؛ بحسب ما أفاد به مفوض الهيئة الحكومية.
ويعتمد عقار "فيتراكفي" (Vitrakvi) على معالجة الطفرات الوراثية للأورام السرطانية؛ بغضّ النظر عن نوع المرض أو مكان نشأته وفق "سكاي نيوز".
وقال مفوض الهيئة الأمريكية "سكوت غوتليب": إن "التصديق على إجازة وطرح هذا الدواء، خطوة مهمة لعلاج السرطان؛ لأنه يعالجه من منبعه، ويعالج أساس جينات الأورام السرطانية أياً كان موقع منشئها في جسم الإنسان".
وأكد "غوتليب" أن العقار الجديد سوف يساعد مرضى السرطان للحصول على العلاج المناسب، ويسهم عقار "فيتراكفي" في علاج أشخاص يعانون من أورام سرطانية مختلفة، ولكن يمتلكون طفرات وراثية مشتركة.
"الخضيري" عن دواء السرطان الجديد: سيغيّر طرق العلاج 100%صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-29
أكد الأستاذ وعالم الأبحاث في تخصص المسرطنات الدكتور فهد الخضيري أن علاج السرطان الجديد الذي تم اكتشافه سوف يغيّر طرق العلاج 100%.
وقال: الحمد لله والشكر لله، هذا إنجاز جديد واكتشاف جديد لعلاج السرطان، بحيث يستهدف هذا الدواء الجديد "فيتراكفي" الأصل الجيني للسرطان، ويعالج أصل الورم والجينات المتطفرة قبل انتشار الورم (وهذا أول دواء بهذه المواصفات، وسيغير طرق العلاج ١٠٠٪ بإذن الله.
وكانت قد أعلنت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، عن إجازة أول دواء في العالم يمكنه معالجة مرض السرطان من منبعه وأصله، وللكبار والصغار؛ بحسب ما أفاد به مفوض الهيئة الحكومية.
ويعتمد عقار "فيتراكفي" (Vitrakvi) على معالجة الطفرات الوراثية للأورام السرطانية؛ بغضّ النظر عن نوع المرض أو مكان نشأته وفق "سكاي نيوز".
وقال مفوض الهيئة الأمريكية "سكوت غوتليب": إن "التصديق على إجازة وطرح هذا الدواء، خطوة مهمة لعلاج السرطان؛ لأنه يعالجه من منبعه، ويعالج أساس جينات الأورام السرطانية أياً كان موقع منشئها في جسم الإنسان".
وأكد "غوتليب" أن العقار الجديد سوف يساعد مرضى السرطان للحصول على العلاج المناسب، ويسهم عقار "فيتراكفي" في علاج أشخاص يعانون من أورام سرطانية مختلفة، ولكن يمتلكون طفرات وراثية مشتركة.
29 نوفمبر 2018 - 21 ربيع الأول 1440
10:12 AM
قال: "فيتراكفي" يستهدف الأصل الجيني ويعالج أصل الورم.. إنجاز
أكد الأستاذ وعالم الأبحاث في تخصص المسرطنات الدكتور فهد الخضيري أن علاج السرطان الجديد الذي تم اكتشافه سوف يغيّر طرق العلاج 100%.
وقال: الحمد لله والشكر لله، هذا إنجاز جديد واكتشاف جديد لعلاج السرطان، بحيث يستهدف هذا الدواء الجديد "فيتراكفي" الأصل الجيني للسرطان، ويعالج أصل الورم والجينات المتطفرة قبل انتشار الورم (وهذا أول دواء بهذه المواصفات، وسيغير طرق العلاج ١٠٠٪ بإذن الله.
وكانت قد أعلنت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، عن إجازة أول دواء في العالم يمكنه معالجة مرض السرطان من منبعه وأصله، وللكبار والصغار؛ بحسب ما أفاد به مفوض الهيئة الحكومية.
ويعتمد عقار "فيتراكفي" (Vitrakvi) على معالجة الطفرات الوراثية للأورام السرطانية؛ بغضّ النظر عن نوع المرض أو مكان نشأته وفق "سكاي نيوز".
وقال مفوض الهيئة الأمريكية "سكوت غوتليب": إن "التصديق على إجازة وطرح هذا الدواء، خطوة مهمة لعلاج السرطان؛ لأنه يعالجه من منبعه، ويعالج أساس جينات الأورام السرطانية أياً كان موقع منشئها في جسم الإنسان".
وأكد "غوتليب" أن العقار الجديد سوف يساعد مرضى السرطان للحصول على العلاج المناسب، ويسهم عقار "فيتراكفي" في علاج أشخاص يعانون من أورام سرطانية مختلفة، ولكن يمتلكون طفرات وراثية مشتركة.
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المصدر : الخليج 365
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