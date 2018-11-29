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انت الان تتابع تنبيهات "الأرصاد".. أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة بالمدينة ومحافظاتها تستمر للغد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أطلقت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهات عن هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على المدينة المنورة ومحافظاتها، وتستمر حتى مساء غد الجمعة.
وشملت التنبيهات: (المدينة المنورة، والمحافظات الشمالية والغربية كالعلا، وينبع، والعيص، والأجزاء المجاورة)، إضافة إلى المحافظات الجنوبية كمحافظة مهد الذهب والحناكية.
يُذكر أن الدفاع المدني قد حذّر، أمس، من تقلبات جوية تشهدها منطقة المدينة المنورة حتى الأحد المقبل؛ فيما دعا الجميع لأخذ الحيطة والحذر من هذه التقلبات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات.
تنبيهات "الأرصاد".. أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة بالمدينة ومحافظاتها تستمر للغدخالد الشاماني الخليج 365 2018-11-29
أطلقت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهات عن هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على المدينة المنورة ومحافظاتها، وتستمر حتى مساء غد الجمعة.
وشملت التنبيهات: (المدينة المنورة، والمحافظات الشمالية والغربية كالعلا، وينبع، والعيص، والأجزاء المجاورة)، إضافة إلى المحافظات الجنوبية كمحافظة مهد الذهب والحناكية.
يُذكر أن الدفاع المدني قد حذّر، أمس، من تقلبات جوية تشهدها منطقة المدينة المنورة حتى الأحد المقبل؛ فيما دعا الجميع لأخذ الحيطة والحذر من هذه التقلبات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات.
29 نوفمبر 2018 - 21 ربيع الأول 1440
10:07 AM
تشمل العلا وينبع والعيص وما يجاورها ومهد الذهب والحناكية.. و"المدني" حاضر بتحذيـر
أطلقت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهات عن هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على المدينة المنورة ومحافظاتها، وتستمر حتى مساء غد الجمعة.
وشملت التنبيهات: (المدينة المنورة، والمحافظات الشمالية والغربية كالعلا، وينبع، والعيص، والأجزاء المجاورة)، إضافة إلى المحافظات الجنوبية كمحافظة مهد الذهب والحناكية.
يُذكر أن الدفاع المدني قد حذّر، أمس، من تقلبات جوية تشهدها منطقة المدينة المنورة حتى الأحد المقبل؛ فيما دعا الجميع لأخذ الحيطة والحذر من هذه التقلبات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات.
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المصدر : الخليج 365
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