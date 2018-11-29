قرقاش: السعودية أساس لأي بناء عربي وعلى القطريين أن يسألوا حكومتهم.. لماذا؟

محمد بن مسعود - الدمام - قال حول ضياع فرصة على الدوحة تسهّل أزمتها: إنه غياب الحكمة وضياع البوصلة

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية "أنور قرقاش"، أن الموقفين الأمريكي والعربي، واضحان، ويبيّنان أهمية السعودية ودورها في المنطقة؛ فالشقيقة أساس لأي بناء عربي وخليجي سوي، وفي أمنها ونجاحها وازدهارها ضمان لنا جميعاً في منطقة ما زالت تعاني من الصدمات والأزمات؛ فليسأل فيها المواطن القطري قيادته حول حكمة تسخير الإعلام القطري للهجوم المغرض على السعودية الشقيقة.

وتفصيلاً قال عبر حسابه في "تويتر": مقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في "وول ستريت جورنال" والذي يعبر فيه عن دعم واشنطن الاستراتيجي للسعودية؛ في غاية الأهمية، ينتقد بومبيو المعايير المزدوجة والاستهداف السياسي للرياض، ويؤكد أهمية السعودية في قضايا المنطقة.. الموقف الأمريكي واضح وإيجابي.

وأضاف: كما أن الموقف الأمريكي واضح في دعمه لاستقرار السعودية ورفضه لاستهدافها؛ فإن الموقف العربي والخليجي أوضح؛ فالسعودية الشقيقة أساس لأي بناء عربي وخليجي سوي، وفي أمنها ونجاحها وازدهارها ضمان لنا جميعاً في منطقة ما زالت تعاني من الصدمات والأزمات.

وتابع: لعلها فرصة سانحة يسأل فيها المواطن القطري قيادته حول حكمة تسخير الإعلام القطري للهجوم المغرض على السعودية الشقيقة، وعن المصلحة القطرية في ذلك؛ بل وحول ضياع فرصة على الدوحة تسهل أزمتها، إنه غياب الحكمة وضياع البوصلة.