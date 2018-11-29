تشارك اليوم في قمة العشرين.. السعودية بين أبرز دول العالم تأثيراً وحضوراً

محمد بن مسعود - الدمام - بشهادات عالمية: دورها مؤثر في تفادي الهزات الاقتصادية

في واحدة من أهم الشهادات العالمية للدور السعودي المؤثر عالمياً، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء 28 نوفمبر 2018، وخلال منتدى "روسيا تدعوكم": "تعلمون أننا أسسنا للاتفاق المذكور مع دول "أوبك"، واتفقت في إطاره 15 دولة من المنظمة و12 دولة من خارجها على العمل في الأسواق العالمية على تحقيق التوازن بين العرض والطلب. وللمرة الأولى في تاريخ هذه المنظمة، تمكّنا من الالتزام بالاتفاق بنسبة 100%؛ حيث تم تنفيذ جميع التعهدات، وهذا ما لم تشهده المنظمة أبداً.. وهذا يعود لحد كبير إلى موقف السعودية؛ حيث إنه بفضل المملكة وولي عهدها (الأمير محمد بن سلمان)، الذي كان مبادراً لهذا التعاون، أدى الاتفاق إلى نتائج إيجابية".

السعودية وهي تشارك في قمة العشرين اليوم بالأرجنتين، تؤكد دورها لاعباً رئيسياً ومؤثراً ورقماً صعباً في الاقتصاد العالمي؛ كونها عضو في المجموعة؛ بل وعززت وجودها الاقتصادي بتوقيعها اتفاقات تعاون مع مؤسسات التجارة العالمية وكثير من الدول الأوروبية والآسيوية في وقت تتجه فيه لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وتتمتع المملكة بالأمان والاستقرار والنمو القوي في جميع المجالات، كما تربطها اتفاقيات مع معظم دول العالم؛ خاصة البلدان ذات الاقتصادات المؤثرة عالمياً؛ مما يؤكد أنها تهدف إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات العالمية.

لقد دخلت السعودية مرحلة تاريخية جديدة عبر رؤيتها 2030، وفق خطط اقتصادية، فمع الدورة المقبلة والمتوقع إقامتها في الرياض في عام 2020 ستعزز السعودية برؤيتها الجديدة دورها الريادي في الاقتصاد العالم، والذي منحها على مدى 15 عاماً قوة اقتصادية وسياسية مؤثرة، وأصبح لها تأثير على الكثير من الاقتصادات الإقليمية والعالمية.

لقد استطاعت المملكة العربية السعودية القيام بدور مهم في الإسهام بضبط وتيرة الاقتصاد العالمي؛ حيث استحوذت خلال مشاركاتها في مجموعة العشرين على أهمية استثنائية يجسّدها نجاح المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في توجيه سياستها الاقتصادية ودعم الاقتصاد وقطاع الأعمال السعودي؛ مما كان له أبلغ الأثر في جعل المملكة دولة فاعلة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي، وقبلة آمنة للاستثمارات من مختلف دول العالم.

وبلا شك تلعب العضوية السعودية في مجموعة العشرين دوراً بارزاً في صنع القرار الاقتصادي العالمي؛ وذلك نتيجةً لارتفاع أهميتها كمصدر ومسعّر للطاقة العالمية التي تهم جميع دول العالم، ولارتفاع حجم تجارتها الدولية وتأثير ذلك على دول العالم، كما جاءت نتيجة لارتفاع مواردها المالية التي من المتوقع أن تزداد في المستقبل وتزيد من أهمية السعودية في الاقتصاد العالمي؛ ولهذا فإن السياسات المالية التي تتخذها المملكة لا تؤثر في اقتصادها فقط؛ إنما لها تأثير واضح وواسع في المستوى العالمي؛ حيث تؤثر في نشاط الاقتصاد العالمي من خلال تأثيرها في التجارة العالمية.

المملكة أصبحت دولة فاعلة في صنع القرارات الدولية؛ خصوصاً في ظل أن العالم يشهد عدم يقين اقتصادي مرتبط بحدوث هزات اقتصادية ترتبط في الأغلب بهزات سياسية؛ خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط، التي ظلت العقبة أمام اندماج اقتصادي عالمي.

تتجه أنظار العالم اقتصادياً إلى بوينس أيرس، والسعودية في موقف قوي جداً ومؤثر، ويُنتظر أن تُثمر هذه القمة عن قرارات ينتظرها سكان الكوكب بأكلمه.